Esplosione in edificio di 3 piani, crolli ma nessun ferito

Un incendio è divampato questa notte a causa di un’esplosione nel quartiere Arenella, danneggiando il bar gelateria Dolce Brivido. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco ed è stato necessario evacuare alcune abitazioni per sicurezza.

Le fiamme hanno provocato la caduta del solaio. Sono state evacuate e messe in salvo due persone da due abitazioni dello stabile e non risultano feriti. Sono intervenute anche le squadre cinofile per verificare che non ci fossero vittime o feriti intrappolati tra le macerie.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.