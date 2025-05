Anziana truffata a Casteltermini, il sindaco Nicastro: “prestate massima attenzione”

Ennesima truffa del falso carabiniere. Il modus operandi è sempre uguale; prima la telefonata a casa e poi con la scusa del falso incidente, un uomo di corporatura esile e un giubbino beige, si è presentato a casa della donna per farsi consegnare i soldi. La vittima è una anziana di Casteltermini che caduta in inganno ha consegnato al malfattore un’ingente somma di denaro in contanti.

“Prestate massima attenzione, perché i malfattori potrebbero ancora essere in giro o comunque girare nei paesi vicini”, allerta il sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro. “Si ricorda altresì che nessun compito e servizio istituzionale svolto dall’Arma dei Carabinieri, presuppone un parimenti disobbligo economico. Questi tentativi pertanto devono essere subito bloccati e segnalati alle Forze dell’Ordine, contattando il Numero Unico di Emergenza 112, in modo da poter arginare tali raggiri e poter permettere di individuare e procedere penalmente nei confronti dei lestofanti”, ha concluso il primo cittadino.

E nelle scorse ore i Carabinieri hanno sventato altre truffe a Santa Margherita di Belice e Lucca Sicula. Due donne, hanno avuto la prontezza di comprendere l’inganno e di interrompere la conversazione, evitando così di cadere nella trappola, e denunciando tutto ai militari dell’Arma.