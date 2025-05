Aica, Cuffaro: “basta all’improvvisazione e ai disservizi”

“È giunto il momento di dire basta all’incompetenza e all’improvvisazione che da troppo tempo contraddistinguono la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. Quella che dovrebbe essere una risorsa essenziale, garantita e di qualità – l’acqua – è purtroppo diventata simbolo di disservizi cronici, inefficienze gestionali e totale disattenzione verso i cittadini”. Lo dichiara Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali.

“A.I.C.A. ha dimostrato di non essere in grado di assicurare un servizio continuo, efficace e rispettoso della dignità dell’utenza. Le interruzioni frequenti – continua il sindaco di Raffadali -, la pressione insufficiente, i guasti non riparati per mesi, la mancanza di comunicazione e la totale assenza di una strategia operativa stanno compromettendo la vita quotidiana di migliaia di famiglie. A ciò si aggiunge l’aggravante di tariffe elevate, ulteriormente aumentate per far fronte a una gestione finanziariamente fallimentare”.

“La verità è sotto gli occhi di tutti: A.I.C.A. – prosegue Silvio Cuffaro – rappresenta oggi l’emblema di una gestione opaca, priva di visione e completamente scollegata dai bisogni reali del territorio. Nessun investimento serio in manutenzione e ammodernamento delle reti, nessun piano industriale degno di questo nome, nessuna responsabilità assunta di fronte ai fallimenti. È necessario un cambio di rotta radicale. La politica non può continuare a tacere o a coprire le inefficienze. Serve una svolta netta, coraggiosa e trasparente. Agrigento e la sua provincia meritano un servizio idrico moderno, efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini. A.I.C.A., così com’è oggi, non è in grado di garantirlo. E chi continua a difendere questo modello fallimentare o a rimanere in silenzio ne è complice. Io non voglio esserlo”.

“Se dovesse perdurare questo stato di cose, allora è il caso che la Regione intervenga con la sostituzione dell’attuale gestione amministrativa con una gestione Commissariale”, conclude il sindaco di Raffadali.