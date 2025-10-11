Apertura

Marianna Bello, ancora nessuna traccia: undicesimo giorno di ricerche 

Un cumulo di pietre e fango aveva attirato l’attenzione ma non ha portato a nulla. Si cerca anche nelle piscinette svuotate ma di Marianna nessuna traccia

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Si scava e si cerca ormai da undici giorni ma di Marianna Bello nessuna traccia. Le operazioni sono cominciate questa mattina. La squadra movimento terra dei Vigili del fuoco ha ispezionato un cumulo di fango e pietre che era stato segnalato nelle scorse ore nei pressi del canalone sottostante via Salinari.

La conformazione aveva attirato le attenzioni degli uomini impegnati nelle ricerche ma non c’è stato alcuno sviluppo. I pompieri si sono rimessi al lavoro setacciando e scavando il vallone. In queste ore vengono nuovamente scandagliati i pozzetti – 22 quelli svuotati – rimescolando i grossi massi dei fondali. Nella giornata di domani torneranno a Favara le unità cinofile. 

