Agrigento, ubriaco finisce a terra con la sua moto: denunciato

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, un sessantenne agrigentino, operatore sanitario, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo nei giorni scorsi ha avuto un’incidente autonomo con la sua moto nei pressi della statale 115, all’uscita di Villaggio Mosè. Accompagnato in ospedale ed eseguite, su richiesta dei carabinieri, le analisi del sangue per valutare l’eventuale stato di ebbrezza del guidatore: l’esito è stato positivo. E’ scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida.