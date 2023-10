Agrigento, ubriaco si schianta contro auto in sosta

Incidente stradale autonomo nella tarda serata in via Callicratide, nel centro di Agrigento. Il conducente di una Mercedes ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro una Fiat Punto parcheggiata nei pressi della tipografia Maira.

L’uomo, visibilmente alterato dall’alcol, per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i poliziotti delle Volanti. Al vaglio la posizione dell’uomo che rischia la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente di guida.