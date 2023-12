Agrigento, Università e Sicindustria firmano protocollo d’intesa: le interviste

Oggi nella sede di Villa Genuardi è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Polo Territoriale Universitario di Agrigento e Sicindustria Agrigento. A siglare l’accordo sono stati il Presidente del Polo Territoriale universitario di Agrigento, Giovanni Francesco Tuzzolino ed il Presidente di Picccola Industria di Sicindustria, Giuseppe Patti. Alla cerimonia ha partecipato anche il docente Giacomo Minio. L’accordo tra il Polo Universitario e Sicindustria segna l’inizio di una proficua collaborazione in attività di ricerca e inserimento giovani universitari in aziende, in particolar modo vedrà una ricaduta positiva sugli studenti del Corso di Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale con sede ad Agrigento che verranno coinvolti in percorsi di inserimento professionale e tironici che favoriscano la formazione degli studenti e dei laureati.