Agrigento, Venerdì prossimo convegno “Donne in prima linea – impegno e partecipazione”

Si svolgerà Venerdì prossimo, alle ore 16.30, all’Hotel Akrabello di Villaggio Mosè, la manifestazione organizzata dall’onorevole Rosellina Marchetta,​ ​deputato segretario dell’Assemblea regionale siciliana, dedicata alle donne impegnate in prima linea nel lavoro, nel sociale e nel mondo dell’associazionismo. ​All’evento, denominato “Donne in prima linea – impegno e partecipazione” ​parteciperanno importanti figure di ​grande spessore che si sono contraddistinte​ ognuna nel proprio settore​.

“Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione di venerdì​ – afferma l’on. Marchetta -. Un invito particolare a tutte le donne, abbiamo festeggiato sabato la giornata internazionale della donna ed ho voluto dedicare questa manifestazione a tutte quelle donne che ogni giorno si spendono per raggiungere i propri obiettivi, dal contesto familiare a quello sociale e lavorativo. Ci saranno interventi p​articolarmente interessanti, ​con la partecipazione di donne​ che hanno raggiunto importanti traguardi nel proprio ambito lavorativo e non solo. Sarà anche occasione per un gradito saluto e per ascoltare le esperienze di ​quelle donne che ogni giorno sono impegnate a realizzare qualcosa di importante per tutti noi”.