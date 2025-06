Nuovo ingresso in caso Dc, Cuffaro accoglie Auteri

Il deputato regionale Carlo Auteri aderisce alla Democrazia cristiana. L’ufficializzazione e’ avvenuta, questa mattina, durante una conferenza stampa all’Assemblea regionale siciliana alla quale hanno partecipato Toto’ Cuffaro, segretario nazionale della Dc, i deputati e gli assessori regionali della Dc. Salgono, cosi’, a sette i deputati della Democrazia cristiana nel Parlamento siciliano.

“Siamo consapevoli che questo cambiamento possa suscitare reazioni e attacchi mediatici. È una dinamica alla quale non siamo nuovi, e che riconosciamo per ciò che è: uno strumento volto a delegittimare e a distogliere l’attenzione dal merito delle scelte politiche”. Lo ha detto il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

Su Auteri la procura di Palermo a novembre aveva aperto un’indagine sui contributi regionali a una serie di associazioni culturali come la “Progetto Teatrando”, che in tre anni ha ottenuto 418 mila euro, e che secondo le accuse erano intestate a familiari e persone vicine ad Auteri, allora deputato regionale di FdI. Si era poi dimesso dalla commissione Cultura e sospeso dal partito dei meloniani.

“È bene chiarirlo con fermezza: il cosiddetto ‘caso Auteri’ riguarda esclusivamente il periodo in cui il deputato militava ancora in Fratelli d’Italia – ha precisato Cuffaro -. Nulla a che vedere con la nuova pagina che oggi intendiamo scrivere insieme nella Democrazia cristiana. Il passato di Carlo Auteri riguarda lui, la sua coscienza e le sue responsabilità. A noi interessa il presente e il futuro, e su questo terreno lo giudicheremo. A lui consegniamo il codice etico della Democrazia cristiana, che rappresenta per tutti, nessuno escluso, un punto di riferimento vincolante”. E ancora: “Saremo attenti e rigorosi con lui, così come lo siamo sempre con ogni nostro rappresentante. In un tempo in cui la politica rischia di trasformarsi in una caccia continua al nemico interno, è bene ricordare a chi oggi lancia accuse e anatemi che ‘a furia di fare i puri, troverai sempre qualcuno più puro che ti epura’. È una logica sterile e pericolosa, che allontana la politica dalla realtà e dai problemi concreti delle persone. La Democrazia cristiana nuova non rilascia patenti di moralità a nessuno – ha concluso Cuffaro – ma non è, e non sarà mai, rifugio per scorciatoie personali o ambiguità. Di errori ne abbiamo fatti tutti, più di altri chi vi parla, ma il senso della responsabilità sta anche nel saper riconoscere e correggere, nel guardare avanti con onestà e coerenza. Ed è questo spirito che ci guida anche oggi”.

“La scelta di Carlo Auteri di unirsi alla Dc “rappresenta un segnale forte di fiducia nei valori di dialogo, solidarietà e impegno civile che ci contraddistinguono da sempre”. Così il capogruppo Dc all’Ars, Carmelo Pace, in conferenza stampa. “L’ingresso di Auteri rafforza il nostro impegno a lavorare per il bene comune, per una società più giusta e più solidale, nel rispetto delle radici cattoliche e dei principi democratici – ha aggiunto -. Siamo certi che la sua esperienza e il suo entusiasmo contribuiranno concretamente al radicamento del nostro progetto politico anche in provincia di Siracusa. A nome di tutta la Democrazia cristiana, diamo un caloroso benvenuto a Carlo Auteri che, insieme con tutti gli altri deputati della Dc, lavorerà sempre con spirito di unità, per affrontare insieme le sfide della nostra Sicilia”.