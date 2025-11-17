Agrigento2025 agli sgoccioli, al via gli eventi del cartellone “Agrigento Capitale d’Arte”





Dal 3 novembre al 27 dicembre 2025 al via gli eventi inseriti nel cartellone “Agrigento Capitale d’Arte”, progetti artistico -culturali per Agrigento Capitale della cultura 2025. Eventi finanziati dall’assessorato regionale Beni culturali che ha concesso un contributo di 300 mila euro; venti le associazioni che sono rientrate nel bando, settanta invece le istanze protocollate al Comune per partecipare alla selezione, quindi 50 progetti e associazioni proponenti sono rimasti fuori.

“Si tratta di spettacoli ed eventi performativi, esposizioni, attività di intrattenimento, di aggregazione e di inclusione sociale per arricchire l’offerta culturale di qualità della città e della provincia. Abbiamo voluto fortemente il coinvolgimento delle associazioni del territorio che hanno proposto tantissime iniziative di qualità. Ritengo doveroso aggiungere che anche gli altri progetti non rientrati purtroppo nel bando avevano presentato proposte di qualità”, dice il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè a margine della presentazione del cartellone degli eventi, affiancato dall’assessore al turismo e spettacolo, Carmelo Cantone e il direttore della Fondazione 2025 Giuseppe Parello, nonchè componente della commissione che ha selezionato i progetti artistico- culturali insieme ad Antonio Insalaco, Dirigente del Settore I del Comune di Agrigento in qualità di Presidente della Commissione, Vincenzo Randazzo, in qualità di rappresentante della società civile in possesso degli idonei requisiti culturali e morali.

Ma tra gli eventi spicca anche l’incontro di presentazione del Banco Alimentare e della giornata nazionale della colletta alimentare, il laboratorio e il corso di primo intervento e pronto soccorso, e ancora un corso educativo e primo soccorso di cetacei e tartarughe che si svolgerà il 22novembre. “Anche questi eventi sono attinenti con Agrigento capitale della cultura”, sottolinea il direttore Parello. “La difesa del patrimonio ittico in questo senso ha un significato perche si muove attorno all’idea di salvaguardia di un bene prezioso come quello del mare”, ha concluso Parello.

Eventi che come ribadisce il sindaco Miccichè non rientrano tra le iniziative del Natale: “Ci saranno altri eventi che verranno presentati successivamente e si svolgeranno fino al giorno dell’Epifania”.