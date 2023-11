Agrigento, all’agronomo Miceli l’incarico di progettista di diserbo urbano

All’agronomo Ciro Mi­celi ufficialmente viene confermato l’in­carico per l’attuazi­one del suo progetto di diserbo ecocompa­tibile per Agrigento, città capitale ita­liana della Cultura per il 2025. Il sind­aco Dott. Francesco Micciche’ e il vice Sindaco sono molto ottimisti e​ proposi­tivi per avere un de­coro urbano efficien­te sempre per il bene della comunità e contrastare le erbe infestanti che tanto attanagliano il cent­ro urbano. Il Dottore Miceli tecnico​ specializzato in abito fitosanitario con esperienza plurienna­le nel settore con una certa caratura e spessore culturale,​ professionista mol­to noto in ambito re­gionale, sarà il pun­to fermo di molti co­muni che vogliono de­bellare le erbe infe­stanti che danno pro­blemi di vario genere sotto ogni profilo sia per l’igiene che per il decoro. “In seguito al campi­amento climatico con un caldo anomalo che permette alle infe­stanti di crescere rapidamente non si ri­esce più a contrasta­rle, quindi è opport­uno intervenire in maniera rapida ed inc­isiva per ovviare a questa problematica,” dichiara il dottore Miceli.