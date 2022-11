Aica, cinque associazioni si dimettono dalla Consulta degli Utenti

Ancora un colpo di scena nella Consulta degli Utenti, l’organismo composto da associazioni del territorio, costituito lo scorso giugno all’interno di Aica con il compito di rappresentare e tutelare gli utenti del servizio idrico in provincia di Agrigento. Cinque delle associazioni facenti parte hanno formalmente rassegnato le dimissioni dalla Consulta contestando l’operato della stessa e denunciando “strumentalizzazioni” del ruolo. Si tratta delle associazioni Mareamico Agrigento, Centro Consumatori Italia, Sicilia FederConsumatori, Inter.Copa e AssoConsum Agrigento.

“Ci vediamo costretti a fare un ulteriore passo contestatorio in quanto visti i recenti sviluppi della Consulta degli Utenti, crediamovi sia in atto una strumentalizzazione di tale organo, che tende ad attribuirsi ruoli non propri, ma che sono prerogativa di altri soggetti preposti all’interno di Aica (vale a dire l’Assemblea dei soci, il Collegio dei revisori dei conti e gli uffici di controllo), trascurando invece quelli che a nostro avviso sono i compiti primari che le associazioni hanno indicato – tutela dei diritti e degli interessi dell’utenza, proposte per il miglioramento del servizio e difesa della gestione pubblica da posizioni contrarie e ostili”.