In un auto abbandonata ritrovati un chilo e mezzo di droga

Fondamentale il fiuto di Ares e Maui

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha sequestrato un chilo e mezzo di marijuana che era stata nascosta all’interno di un’autovettura e di un’area comune di un condominio nel quartiere San Cristoforo.

Nel corso delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti i poliziotti della Squadra Volanti, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga della Questura di Catania, hanno effettuato mirati controlli in alcune zone del quartiere ove in passato sono state rinvenute armi e sostanze stupefacenti di ogni tipo.

In particolare, in via Moncada, il cane antidroga “Maui” ha segnalato insistentemente al suo conduttore la possibile presenza di stupefacenti all’interno di un veicolo aperto e in stato di abbandono. In effetti, all’interno dell’auto è stato rinvenuto un sacco contenente 1140 grammi di marijuana. 

Pochi metri più avanti, il cane antidroga “Ares” ha segnalato l’ingresso di un condominio e, dato che il portone era aperto, i poliziotti, una volta entrati, hanno potuto immediatamente constatare la presenza di un sacco per la spesa con 187 dosi di marijuana all’interno, per un totale di 400 grammi. Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata a carico di ignoti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà distrutta.

