Ribera
Rissa con sparatoria a Ribera, due indagati restano ai domiciliari
In quell’occasione rimase ferito un uomo, estraneo ai fatti, colpito da un proiettile
Il tribunale del Riesame, rigettando la richiesta della difesa, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di padre e figlio – Antonino e Francesco Rizzuto, 42 e 22 anni, di Sambuca – coinvolti nella rissa culminata con una sparatoria avvenuta a Ribera.
In quell’occasione rimase ferito un uomo, estraneo ai fatti, colpito da un proiettile. Per questa specifica contestazione, accusato di tentato omicidio e rissa, un 45enne di Ribera – Mario Caternicchia – si trova in carcere. Padre e figlio, che restano ai domiciliari, sono stati autorizzati dal gip a recarsi sul posto di lavoro.
Redazione
0 commenti