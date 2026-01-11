Ribera

Rissa con sparatoria a Ribera, due indagati restano ai domiciliari 

In quell’occasione rimase ferito un uomo, estraneo ai fatti, colpito da un proiettile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il tribunale del Riesame, rigettando la richiesta della difesa, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di padre e figlio – Antonino e Francesco Rizzuto, 42 e 22 anni, di Sambuca – coinvolti nella rissa culminata con una sparatoria avvenuta a Ribera.

In quell’occasione rimase ferito un uomo, estraneo ai fatti, colpito da un proiettile. Per questa specifica contestazione, accusato di tentato omicidio e rissa, un 45enne di Ribera – Mario Caternicchia – si trova in carcere. Padre e figlio, che restano ai domiciliari, sono stati autorizzati dal gip a recarsi sul posto di lavoro. 

