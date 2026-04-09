Agrigento

Aica, si riunisce il Consiglio di amministrazione: in arrivo 8 nuove assunzioni

In programma una selezione pubblica per il reclutamento a tempo indeterminato di 6 operai addetti agli impianti e due unità (tempo determinato) all’ufficio legale

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Si è riunito ieri, il Consiglio di Amministrazione di AICA, presso la sede operativa dell’Azienda  Alla seduta hanno preso parte i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori, che hanno esaminato e discusso i punti iscritti all’ordine del giorno, affrontando tematiche di rilievo per la gestione e lo sviluppo delle attività aziendali.

Nel corso dei lavori è  stata esaminata e approvata la proposta relativa al Regolamento della Consulta. Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per l’avviso di selezione finalizzato al reclutamento di due unità di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio legale.  Tra i punti trattati, anche l’approvazione della proposta di indizione di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei unità di personale con profilo professionale di operaio addetto agli impianti di depurazione, inquadrati secondo il CCNL Gas-Acqua, misura ritenuta strategica per il potenziamento dei servizi e il miglioramento dell’efficienza operativa.   

Dichiarazione di AICA:  “Oggi è stato molto importante, si è riunito il primo Cda con il nuovo organo aziendale. Abbiamo finalmente approvato il regolamento che riguarda la Consulta e quindi, a breve, tutte le procedure saranno portate a termine. Un altro importantissimo passo e tassello è stato l’approvazione del nuovo avviso pubblico per sei unità che riguardano gli operatori sugli impianti di depurazione. Tanti punti all’ordine del giorno importanti, Il nuovo collegio revisori sta lavorando molto serenamente già con noi dalle prime battute e, quindi, non possiamo che essere contenti di questo nuovo avvio lavori”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Il consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il regolamento sulla rottamazione dei tributi
Palermo

Litigano sui social e poi si affrontano in strada, sei donne denunciate
Agrigento

Edilizia privata e attività urbanistica, bilancio del primo trimestre 2026 dell’assessore Principato
Palermo

Tentano di gettare la droga nel water, due arresti
Agrigento

Aica, si riunisce il Consiglio di amministrazione: in arrivo 8 nuove assunzioni
PRIMO PIANO

Tentato omicidio a Sciacca, disposti accertamenti su cellulare dell’indagato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv