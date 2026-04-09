Tentato omicidio a Sciacca, disposti accertamenti su cellulare dell’indagato 

La procura della Repubblica di Sciacca ha disposto degli accertamenti tecnici irripetibili sul cellulare di proprietà di Mario Di Benedetto, 38 anni, indagato per il tentato omicidio di un ventisettenne avvenuto nella notte tra il 14 ed il 15 marzo. L’uomo, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta, si trova attualmente in carcere ma ha presentato ricorso al Riesame chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Il tribunale della Libertà si pronuncerà nelle prossime ore.

Di Benedetto è un volto noto alle forze dell’ordine. Attualmente è sotto processo a Napoli per un giro di banconote false di una banda legata ai clan di camorra. Nelle scorse settimane è stato anche condannato per furto alle Terme di Sciacca. L’accoltellamento è avvenuto lo scorso 14 marzo in via Cappuccini. Il movente è ancora poco chiaro. La vittima dell’aggressione, un ventiseienne, è stato colpito con diversi fendenti. A soccorrerlo è stato un passante che, senza aspettare l’arrivo dell’ambulanza, lo ha trasportato in ospedale.