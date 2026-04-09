PRIMO PIANO

Tentato omicidio a Sciacca, disposti accertamenti su cellulare dell’indagato 

Accertamenti tecnici irripetibili sul cellulare di proprietà di Mario Di Benedetto, 38 anni, indagato per il tentato omicidio di un ventisettenne

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La procura della Repubblica di Sciacca ha disposto degli accertamenti tecnici irripetibili sul cellulare di proprietà di Mario Di Benedetto, 38 anni, indagato per il tentato omicidio di un ventisettenne avvenuto nella notte tra il 14 ed il 15 marzo. L’uomo, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta, si trova attualmente in carcere ma ha presentato ricorso al Riesame chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Il tribunale della Libertà si pronuncerà nelle prossime ore.

Di Benedetto è un volto noto alle forze dell’ordine. Attualmente è sotto processo a Napoli per un giro di banconote false di una banda legata ai clan di camorra. Nelle scorse settimane è stato anche condannato per furto alle Terme di Sciacca. L’accoltellamento è avvenuto lo scorso 14 marzo in via Cappuccini. Il movente è ancora poco chiaro. La vittima dell’aggressione, un ventiseienne, è stato colpito con diversi fendenti. A soccorrerlo è stato un passante che, senza aspettare l’arrivo dell’ambulanza, lo ha trasportato in ospedale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Il consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il regolamento sulla rottamazione dei tributi
Palermo

Litigano sui social e poi si affrontano in strada, sei donne denunciate
Agrigento

Edilizia privata e attività urbanistica, bilancio del primo trimestre 2026 dell’assessore Principato
Palermo

Tentano di gettare la droga nel water, due arresti
Agrigento

Aica, si riunisce il Consiglio di amministrazione: in arrivo 8 nuove assunzioni
PRIMO PIANO

Tentato omicidio a Sciacca, disposti accertamenti su cellulare dell’indagato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv