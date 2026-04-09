Sport Paralimpici, la Pro Sport Ravanusa in trasferta a Cosenza

La Pro Sport Ravanusa di Tennis Tavolo si prepara ad affrontare un nuovo e importante appuntamento nel campionato nazionale paralimpico. Sabato e domenica, infatti, la squadra sarà impegnata in trasferta in provincia di Cosenza, a Spezzano Albanese, dove si disputerà la 7ª giornata del campionato di Serie A Classe 11.

Un impegno significativo per la formazione ravanusana, che attualmente occupa una posizione di metà classifica e punta a consolidare il proprio rendimento in vista della fase conclusiva della stagione. La trasferta calabrese rappresenta un banco di prova importante, sia sotto il profilo tecnico che mentale.

Il momento, tuttavia, non è dei più semplici per gli atleti della Pro Sport Ravanusa. Nelle ultime settimane, infatti, la squadra ha dovuto fare i conti con notevoli difficoltà logistiche dovute alla chiusura del Centro Multiservizi “Mirek Conoglio”, struttura presso la quale si svolgevano regolarmente gli allenamenti. Una situazione che ha inevitabilmente inciso sulla preparazione, costringendo il gruppo ad adattarsi e a proseguire l’attività in maniera improvvisata, grazie alla disponibilità di alcuni spazi messi a disposizione da privati.

Nonostante le difficoltà, lo spirito di squadra e la determinazione non sono venuti meno. Gli atleti affronteranno questa trasferta con grande impegno e voglia di fare bene, consapevoli delle proprie capacità e pronti a dare il massimo per portare a casa risultati positivi.

La società guarda con fiducia a questo appuntamento, certa che il gruppo saprà reagire alle avversità con carattere e senso di appartenenza, valori che da sempre contraddistinguono la Pro Sport Ravanusa.