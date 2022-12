Akragas, Deni: “Le mie dimissioni sono irrevocabili”

“Le mie dimissioni sono irrevocabili, ma continuerò a sostenere il progetto perché voglio vincere”. Il patron dell’Akragas, Giuseppe Deni, torna sulla sua decisione di lasciare la guida della società avendo preso atto del “totale disinteresse dell’amministrazione comunale e della politica agrigentina”.

“Prima delle elezioni amministrative e della crisi di governo – ha spiegato Deni nel corso di una conferenza stampa – ci era stato assicurato che erano in arrivo importanti finanziamenti. Sono due anni che attendo risposte e ad oggi non posso che riscontrare il totale disinteresse del sindaco, che non è mai venuto allo stadio, e della politica agrigentina. Ho voluto chiarire i motivi delle mie dimissioni anche per rassicurare i tifosi: l’impegno a sostenere l’Akragas e a raggiungere i nostri obiettivi non mancherà. Voglio vincere il campionato e provare a vincere la Coppa Italia ma non voglio più interloquire con questi politici. Il gruppo societario ha già deciso chi mi sostituirà. Il nuovo presidente sarà l’avvocato Giancarlo Rosato e spero che qualcosa si muova per il bene del calcio agrigentino. La gestione dello stadio è prioritaria per autofinanziare il progetto” ha concluso.

Presente anche il vice presidente, Carmelo Callari: “E’ normale che ci si stanchi – ha detto Callari – e le dimissioni del presidente sono proprio un segno di stanchezza. L’Akragas non può continuare a rimanere in queste categoria ma è necessario che l’organo politico che amministra Agrigento dia delle risposte” ha concluso.