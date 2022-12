Akragas, Deni tuona ancora contro il Comune

L’ex presidente dell’Akragas, Giuseppe Deni, torna a parlare alla stampa e lo fa puntando (ancora una volta) il dito contro il sindaco, l’onorevole Roberto Di Mauro e l’assessore allo sport, Costantino Ciulla.

“Parlo oggi e non parlo più” ha detto ai giornalisti presenti in sala stampa prima di ribadire le proprie rimostranze contro gli esponenti politici – che finora non hanno replicato alle denunce di Deni – che avrebbero dimostrato di avere scarsi interessi nei confronti del progetto societario.

Alla base del contendere c’è sempre la mancata concessione della gestione dello stadio Esseneto, un cruccio che spinge Deni a lanciare una sfida: “Sono consapevole di essere in grado di mettere insieme delle forze economiche per avere un’alternativa allo stadio Esseneto – ha detto Deni -. Mi risulta che il sindaco si sia interessato per trovare degli acquirenti per l’Akragas. La società non è in vendita e rimarrà di proprietà nel nostro gruppo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Vogliamo essere vicini alla squadra, ai tifosi e alla società e porteremo avanti il nostro progetto. All’inizio dell’anno delibereremo un aumento di capitale da 80mila a 300mila euro creando le condizioni che permettano di veleggiare senza problemi. Sono fiducioso che ci sia da parte dei miei interlocutori istituzionali, che ci sia un atto di sensibilità nei confronti dell’Akragas. Solo allora tornerò ad essere il presidente” ha concluso.

Una parentesi è stata dedicata alla sessione di mercato invernale già in fermento: “Ho detto al direttore sportivo Russello di operare sul mercato qualora se ne ravvisi la necessità. Nessuno, però, andrà via da questa squadra, ho voluto che chi ha iniziato con noi, prosegua fino al termine”.

Nessuna partenza, dunque, anche se non si esclude qualche innesto: “Opereremo solo se il giocatore ci permetterà di alzare ancora l’asticella – ha detto il direttore sportivo Russello – diversamente manterremo il gruppo che è molto coeso. Il vero acquisto potrebbe essere il ritorno di Caccetta che ormai è sulla strada del recupero” ha concluso Russello.