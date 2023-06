Akragas, dopo Veneroso arriva l’argentino Echeverria

Ancora un colpo di mercato in entrata per l’Akragas, neo promossa in Serie D.

La società del presidente Giuseppe Deni comunica di aver perfezionato l’ingaggio del difensore Ramiro Echeverria classe 1996, la scorsa stagione in forza al Città di Taormina. Argentino di Buenos Aires, Echeverria è cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal de Sarandi, debuttando sia in Primavera che in prima squadra.

Nel 2017 passa al Talleres Remedios, nella seconda serie argentina, e resta in blanco y rojo per tre stagioni, prima dell’approdo in Italia, alla Jonica. Echeverria può ricoprire sia il ruolo di centrale della difesa che terzino.