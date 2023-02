Akragas facile sulla Parmonval, Enna sempre al comando

L’Akragas batte la Parmonval per tre a zero ma rimane ad inseguire la capolista Enna, corsara sul campo del Resuttana San Lorenzo.

I biancazzurri hanno dominato la partita contro i giovani allenati dall’ex Corrado Mutolo che sono riusciti a limitare i danni anche per l’imprecisione degli attaccanti akragantini.

I padroni di casa, in vantaggio al 17′ grazie ad un calcio di punizione di Brunetti, raddoppiano al 26′ con Barrera che dedica la rete alla moglie in dolce attesa.

La terza rete arriva nella ripresa, al 12′, con Alexandro Noto.

Domenica prossima sarà derby in quel di Favara.

IL TABELLINO

AKRAGAS: Elezay (61’ Sansone), Lo Cascio (6’ Neri), Mannina, Dalloro, Noto A, Barrera, Bruno, Brunetti (56’ Caccetta), Vitelli, Mansour, El Yakoui. All. Nicolò Terranova. A disp: Bonanno, Vizzini, Briones, Scozzari, Cipolla.

PARMONVAL: Brocco, Costa, Marino (53’ Cuttilla), Fiore, Capuano (63’ Capuano), Procida, Zerbo, Rutolo, Bragioni (53’ Russo), Guastella, Calò. All. Corrado Mutolo. A disp: Liga, Di Gregorio, C. Mutolo

ARBITRO: Giorgio Fragalà di Acireale

Assistenti: Lorenzo Biunda di Trapani e Luigi Ditta di Marsala

RETI: 17’ Brunetti, 26’ Barrera, 57’ A.Noto