Agrigento

Akragas, secondo pari consecutivo: 1-1 con lo Scordia

I biancazzurri perdono la vetta della classifica.

Pubblicato 49 minuti fa
Da Angelo Gelo

Secondo pareggio consecutivo per l’Akragas che, in un sol colpo, perde i primi punti casalinghi della stagione e la vetta della classifica.

Al “Collura” di Aragona, lo Scordia strappa un pareggio al termine di una gara equilibrata. Dopo un primo tempo chiuso sul pari a reti bianche, nella ripresa, al 18’ Llama la sblocca su calcio di rigore ma sette minuti più tardi, gli ospiti pervengono al pareggio, sempre dal dischetto, con Bonaccorsi che ribadisce in rete un primo intervento di Manna.

Sul finire i rossoblu sfiorano il colpaccio ma Manna manda sull’incrocio dei pali, un forte diagonale di Zumbo.

Per l’Akragas si tratta del secondo pareggio consecutivo in campionato e adesso, la squadra di Seby Catania, si trova costretta ad inseguire il Priolo che ha vinto per 2-1 a Noto.

Domenica i biancazzurri andranno a far visita al Qal’At, mentre il Priolo ospiterà al Sommatinese.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Emergenza idrica nel Trapanese, conclusa la fase critica. Schifani “Grande lavoro”
Ultime Notizie

Vasto incendio in un’azienda di demolizioni, l’intervento dei Vigili del fuoco
Ultime Notizie

Minacce e vessazioni quotidiane nei confronti dell’ex, arrestato
PRIMO PIANO

Minaccia di gettarsi dal balcone, 21enne salvato dai Carabinieri
Apertura

Sbanda con l’auto e si schianta contro un muro: morto 38enne, ferito il figlio 14enne
dalla Regione

Per un volo a Natale salasso fino a 800 euro, Assoutenti: “Prezzi in rialzo anche per treni e carburanti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv