Minaccia di gettarsi dal balcone, 21enne salvato dai Carabinieri

Il giovane è stato affidato alle cure del personale del 118

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Momenti di tensione a Catania, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha impedito che una situazione potenzialmente drammatica si trasformasse in tragedia. Una chiamata segnalava la presenza di un giovane in preda a una grave agitazione all’interno di un B&B in corso Sicilia. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato un 21enne affacciato pericolosamente oltre il parapetto del balcone della struttura che pronunciava frasi sconnesse e minacciava più volte di lasciarsi cadere nel vuoto. I militari dell’Arma sono riusciti ad avvicinarsi a lui con cautela, mettendo in atto un dialogo volto a calmarlo e prevenire gesti impulsivi. Con un’azione coordinata e attenta, l’equipaggio è riuscito ad afferrarlo e a portarlo in un’area sicura, evitando così il peggiore degli epiloghi. Una volta messo in salvo, il giovane è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo ha trasportato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale “San Marco” per gli accertamenti e l’assistenza necessari.

