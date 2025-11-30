Ultime Notizie

Vasto incendio in un’azienda di demolizioni, l’intervento dei Vigili del fuoco

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono in fase di ultimazione.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nella prima serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, situata in via Morella, in contrada Vaccarizzo. Per fronteggiare l’incendio sono state inviate le squadre del Distaccamento Sud, della Sede Centrale, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Maletto, supportate da diverse autobotti e da un’autobotte da 25.000 litri, unitamente a un’automezzo per il supporto logistico ed al funzionario di servizio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono in fase di ultimazione. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a circoscrivere l’area interessata dalle fiamme, avvalendosi anche di un mezzo meccanico per la movimentazione della massa di materiale coinvolto. Non si hanno notizie di feriti o persone coinvolte. Presente sul posto anche personale della Polizia di Stato e personale sanitario del Servizio 118

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Vasto incendio in un’azienda di demolizioni, l’intervento dei Vigili del fuoco
Ultime Notizie

Minacce e vessazioni quotidiane nei confronti dell’ex, arrestato
PRIMO PIANO

Minaccia di gettarsi dal balcone, 21enne salvato dai Carabinieri
Apertura

Sbanda con l’auto e si schianta contro un muro: morto 38enne, ferito il figlio 14enne
dalla Regione

Per un volo a Natale salasso fino a 800 euro, Assoutenti: “Prezzi in rialzo anche per treni e carburanti”
Apertura

Venditore di arance di Ribera trovato morto in un camper in Toscana 
banner italpress istituzionale banner italpress tv