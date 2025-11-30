Apertura
Sbanda con l’auto e si schianta contro un muro: morto 38enne, ferito il figlio 14enne
Il 38enne e' morto durante il tragitto in ospedale
E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Palermo a Catania, all’altezza dello spartitraffico con via Rosano. A perdere la vita e’ stato un 38enne, Christian Mandrà, mentre e’ rimasto ferito il figlio di 14 anni.
Da una prima ricostruzione sembra che l’automobilista procedendo in direzione sud, forse per la velocita’ sostenuta, abbia urtato lo spartitraffico con l’auto, una Smart, che si e’ capovolta fino a schiantarsi contro un muro.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e due ambulanze del 118. Il 38enne e’ morto durante il tragitto in ospedale, mentre il ragazzino e’ stato ricoverato.
