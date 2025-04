Al via il cantiere per la rete idrica ad Agrigento, l’inaugurazione con Schifani

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani domani, alle 11 in via Demetra, ad Agrigento, nei pressi del Giardino botanico Teatro dell’Efebo, inaugurerà il cantiere dei lavori per la ristrutturazione e l’automazione della rete idrica. Pronto a partire, infatti, il primo stralcio di interventi finanziati dalla Regione Siciliana con fondi Fsc. L’intervento da trenta milioni di euro prevede la riorganizzazione del sistema interno di distribuzione idrica, la distrettualizzazione e l’automazione della rete del centro urbano di Agrigento. Con la realizzazione dei lavori è prevista la messa in esercizio di circa 45 chilometri di nuove condotte, tra reti principali e secondarie, ed il rifornimento per circa diecimila utenze. La rete consentirà l’erogazione in continuità dell’acqua e la riduzione al minimo delle perdite.