Al via il nuovo anno scolastico, il messaggio dell’Arcivescovo di Agrigento agli studenti 

“L’anno scolastico che iniziate mira non unicamente a sapere, ma soprattutto a saper fare bene per saper fare il bene. Il saper fare bene le cose e’ vero quando, come un ruscello, sfocia nel mare del saper fare il bene alle persone. Mi chiederete: come fare concretamente? Prendendoci, non solo a parole ma con i fatti, cura dell’altro. Non solo di chi mi e’ simpatico e mi mette tanti like, ma anche di chi incrocio quotidianamente e che magari non sempre mi sta a genio”.

Cosi’ nel messaggio augurale agli studenti e ai professori dell’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, all’inizio del nuovo anno scolastico 2023-24. L’altro, avverte, “non e’ mai un concetto astratto, non e’ un emoticon. L’altro ha un volto concreto e unico, che puo’ sprizzare felicita’ da tutti i pori, ma che puo’ anche essere solcato da lacrime, striato di tristezza, velato d’amarezza. Buon anno scolastico. Che sia davvero un anno in cui apprendiamo a saper fare bene per saper fare il bene”.