Agrigento

Allergologia, ad Agrigento specialisti a confronto sulle nuove frontiere della diagnosi e della terapia

Focus su asma, allergie alimentari, dermatite atopica, angioedema e intelligenza artificiale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Le più recenti acquisizioni scientifiche nel campo dell’allergologia e dell’immunologia clinica saranno al centro del corso di aggiornamento sul tema “L’Allergologia nella Valle del Mito”, in programma sabato prossimo, dalle 8, nella sala congressi dell’hotel Dioscuri bay Palace a San Leone.L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, vedrà la partecipazione di numerosi specialisti provenienti dal territorio e dal panorama scientifico regionale.“Il nostro Ordine – afferma il presidente Pitruzzella – continua a investire nella formazione e nella diffusione delle conoscenze scientifiche più aggiornate. Riunire ad Agrigento autorevoli professionisti e studiosi significa offrire un contributo concreto alla crescita della comunità medica e, di conseguenza, alla qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio”.

L’evento, presieduto dal dottore Vito Sclafani con la collaborazione del dottore Calogero Belluzzo, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale sui temi di maggiore attualità in allergologia. Il programma prevede approfondimenti dedicati alle allergie e alle intolleranze alimentari, alla rinite allergica, all’asma bronchiale, alla dermatite atopica, all’orticaria cronica spontanea, all’angioedema ereditario e alle reazioni allergiche ai farmaci e ai mezzi di contrasto.Particolare attenzione sarà rivolta anche all’innovazione tecnologica applicata alla Medicina, con una lettura magistrale dedicata all’intelligenza artificiale tenuta dal professor Sebastiano Gangemi.Ad aprire i lavori saranno i saluti del presidente Santo Pitruzzella; del direttore del dipartimento di Cure primarie dell’Asp, Ercole Marchica, e del responsabile della formazione dell’Ordine, Vito Sclafani.

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