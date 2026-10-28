Far-west davanti un locale della movida, danni ad auto in sosta e arredi: 4 denunce 

Notte di follia a Canicattì. Un ventunenne disoccupato del posto, in evidente stato di alterazione dovuta probabilmente all’assunzione di alcolici, ha seminato il panico nei pressi di un locale della movida in viale Regina Margherita.

Il giovane ha dapprima rovesciato alcune botti, usate come tavolini dall’esercizio commerciale; poi ha preso di mira cinque auto in sosta parcheggiate, danneggiandole. Infine, all’intervento delle forze dell’ordine ha cercato anche un contatto fisico con gli uomini in divisa. Il bilancio alla fine è di quattro denunce: il 21enne e tre suoi amici (anche un minorenne coinvolto ndr) che hanno reso ancora più difficile l’intervento di polizia e carabinieri. Tutti sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, il più esagitato anche per danneggiamento e ubriachezza molesta.