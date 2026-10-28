Chi sono le favorite della stagione 2026/2027? Ecco le più forti di Serie A, Champions ed Europa League

Nel palinsesto delle statistiche calcio 2026/2027 aggiornate live ci sono diversi club che dominano sia le classifiche che il ranking dei favoriti, a seconda del torneo, per esempio, in Serie A spiccano Inter, Roma e Lazio, in Champions ci sono Real Madrid, PSG, Barcellona e Arsenal, mentre in Europa League le più forti sono Juve, Leverkusen e Milan.

Vecchia Signora e Diavolo contro il Leverkusen in Europa League

La situazione in Europa League è ancora tutta da decidere, mentre tra i club favoriti alla vittoria spiccano Juventus, Milan e Bayer Leverkusen. Non mancano le sorprese, perché anche Benfica, Besiktas e Lione vogliono restare nella top 8 per raggiungere direttamente gli ottavi. Quello di quest’anno è un torneo che sicuramente ci riserverà delle sorprese.

Il Real Madrid vuole allungare la sua striscia, ma il PSG punta al filotto di 3 Champions

In Champions il Real Madrid di Mourinho vuole allungare il suo score e punta alla 16esima Champions, con lo Special One pronto a diventare il primo allenatore in assoluto a vincere con tre club diversi la coppa dalle grandi orecchie, dopo i trionfi alla guida di Porto e Inter.

Non solo i Blancos favoriti e a caccia di record, perché anche il PSG punta a vincere il suo terzo titolo consecutivo dopo i trionfi del 2025 e 2026, con l’Arsenal che deve vendicare l’ultima finale persa ai rigori, oltre alle ultime stagioni al top senza mai alzare al cielo la coppa.

Tra le favorite ci sono anche Barcellona e Bayern Monaco, con l’Aston Villa che è la grande sorpresa di questa stagione. Per le italiane i primi due match sono andati male e nei primi 180 minuti soltanto il Como è riuscito a mantenersi a galla nella top 24 della classifica che consente la qualificazione ai playoff.

Il doppio derby della Serie A nella top 4

La Serie A ci racconta di due derby combattuti nella top 4 della classifica e sono quelli tra Inter e Milan, e Roma contro Lazio. Nel palinsesto delle scommesse online aggiornate è l’Inter a tenere il banco delle favorite, con la Roma al secondo posto nelle quote Antepost, ma in campionato la situazione cambia, perché è la Lazio a tenere testa al Biscione a pari merito nel primo gradino della classifica. Insieme a questi tre club, il Milan resta la quarta squadra ancora imbattuta del campionato e punta alla sua seconda stella sulla divisa.

Tra le statistiche attuali la Lazio sta dimostrando di essere il miglior club in trasferta, il Biscione si presenta con il miglior reparto offensivo e la Lupa con il miglior reparto difensivo. Nella lotta a quattro Lazio e Inter sono in vantaggio alla settima giornata, ma il campionato è ancora lungo con i giochi ancora aperti nella top 6 di Serie A.