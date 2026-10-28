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In auto con oltre due chili di hashish, arrestato cinquantenne incensurato 

Ha raccontato di aver accettato di trasportare lo stupefacente da Ribera a Sciacca e che gli era stato consegnato da una persona conosciuta occasionalmente

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Maxi sequestro di “fumo” a Ribera. I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne del posto – C.F., incensurato – sorpreso in auto in possesso di 2.3 chilogrammi di hashish. Il gip Stefano Zammuto ha convalidato il provvedimento disponendo i domiciliari nei confronti dell’indagato, autorizzandolo a recarsi al lavoro. 

L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma mentre si trovava in auto. La droga era contenuta in un sacchetto e si trovava nel pianale della parte posteriore del veicolo. Durante l’interrogatorio di garanzia il cinquantenne, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta, ha raccontato di aver accettato di trasportare lo stupefacente da Ribera a Sciacca e che la cocaina gli era stata consegnata da una persona conosciuta occasionalmente. 

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