In auto con oltre due chili di hashish, arrestato cinquantenne incensurato 

Maxi sequestro di “fumo” a Ribera. I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne del posto – C.F., incensurato – sorpreso in auto in possesso di 2.3 chilogrammi di hashish. Il gip Stefano Zammuto ha convalidato il provvedimento disponendo i domiciliari nei confronti dell’indagato, autorizzandolo a recarsi al lavoro.

L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma mentre si trovava in auto. La droga era contenuta in un sacchetto e si trovava nel pianale della parte posteriore del veicolo. Durante l’interrogatorio di garanzia il cinquantenne, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta, ha raccontato di aver accettato di trasportare lo stupefacente da Ribera a Sciacca e che la cocaina gli era stata consegnata da una persona conosciuta occasionalmente.