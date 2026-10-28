Agrigento

Documenti di identità senza microchip, denunciati tre giovani 

Il sospetto è che ci possa essere dietro un vero e proprio mercato della contraffazione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Durante i controlli delle forze dell’ordine hanno esibito documenti di riconoscimento privi di microchip. Tre giovani – di età compresa tra i venti e trent’anni – sono stati denunciati per false attestazioni sull’identità, uso di atto falso e falsità su documenti informatici.

La circostanza è subito balzata agli occhi degli agenti delle Volanti e dei carabinieri della Radiomobile che, sottoponendo a controllo i tre, hanno notato l’asportazione del chip. Bisognerà adesso approfondire la vicenda e capire il perchè. Il sospetto è che ci possa essere dietro un vero e proprio mercato della contraffazione

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