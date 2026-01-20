Allerta meteo, i locali di San Leone colpiti duramente dal maltempo: danni ingenti (VIDEO)





Il maltempo non concede tregua anche in provincia di Agrigento. Pioggia e forte vento, che supera anche i cinquanta chilometri orari, stanno provocando notevoli disagi: alla viabilità, alla sicurezza delle persone ma anche a commercianti e imprenditori. Sono ingenti, infatti, i danni provocati dal maltempo che in queste ore sta colpendo duramente Agrigento e, in particolar modo, il quartiere balneare di San Leone.

I locali della movida, soprattutto quelli che insistono nelle spiagge, hanno riportato danni. La struttura maggiormente colpita è il chiosco La Perla, sul lungomare Falcone-Borsellino. La struttura è stata praticamente quasi spazzata via da onde e vento. Danni si registrano anche allo stabilimento Borgo Santulì mentre fango e acqua hanno invaso la strada che porta all’Aquaselz.