Agrigento

Allerta meteo, i locali di San Leone colpiti duramente dal maltempo: danni ingenti (VIDEO)

Ingenti i danni che si sono registrati nei chioschi e nei locali sulla spiaggia di San Leone (VIDEO)

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Il maltempo non concede tregua anche in provincia di Agrigento. Pioggia e forte vento, che supera anche i cinquanta chilometri orari, stanno provocando notevoli disagi: alla viabilità, alla sicurezza delle persone ma anche a commercianti e imprenditori. Sono ingenti, infatti, i danni provocati dal maltempo che in queste ore sta colpendo duramente Agrigento e, in particolar modo, il quartiere balneare di San Leone.

I locali della movida, soprattutto quelli che insistono nelle spiagge, hanno riportato danni. La struttura maggiormente colpita è il chiosco La Perla, sul lungomare Falcone-Borsellino. La struttura è stata praticamente quasi spazzata via da onde e vento. Danni si registrano anche allo stabilimento Borgo Santulì mentre fango e acqua hanno invaso la strada che porta all’Aquaselz. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Università, via libera al prestito d’onore per gli studenti
Agrigento

Maltempo, domani allerta gialla in provincia di Agrigento
Agrigento

Allerta meteo, i locali di San Leone colpiti duramente dal maltempo: danni ingenti (VIDEO)
di Gioacchino Schicchi

Debito di Aica verso Siciliacque, si va al muro contro muro: “Dateci 23 milioni di euro”
Agrigento

Ubriachi al volante e violazioni del codice della strada, il bilancio dei controlli della polizia 
Santa Margherita Belice

Maltempo, la conta dei danni a Santa Margherita di Belice
banner italpress istituzionale banner italpress tv