Allestimenti dell’area museale alla foce del fiume Akragas, pubblicato avviso 

E’ pubblicato sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio di Agrigento (www.provincia.agrigento.it sez. “In evidenza”) l’avviso pubblico a carattere esplorativo per la realizzazione degli allestimenti del percorso museale sulla riva sinistra del fiume Akragas. Il piano degli allestimenti, è tra gli obiettivi del progetto per la “Riqualificazione paesaggistico-ambientale, valorizzazione e fruizione del tratto costiero di contrada Maddalusa e della foce del fiume Akragas ”, finanziato dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, i cui lavori sono già in corso da mesi.

Tutte le informazioni al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15721