Alzheimer, al Giardino della Kolymbethra la terza passeggiata dei ricordi

In occasione del mese mondiale dell’Alzheimer, l’U.O.C. Malattie Degenerative ed Involutive, gli utenti del CDCD e i loro familiari organizzano, martedi 26 settembre alle ore 10, presso il FAI-Giardino della Kolymbethra di Agrigento, la terza passeggiata dei ricordi “Insieme per cancellare il silenzio”.

Scopo dell’evento è sensibilizzare sulle difficoltà che numerose famiglie si trovano ad affrontare quotidianamente nel silenzio delle loro case: la demenza che colpisce un proprio caro.

La passeggiata rappresenta un importante momento di socializzazione e di relazione con l’ambiente esterno. Un cammino guidato lungo tutta una serie di stimoli sensoriali e percettivo-emozionali che coinvolgono e riattivano il senso dell’olfatto, del tatto e della vista, stimolando la memoria a lungo termine.Un itinerario speciale, una sorta di museo a cielo aperto dove si potrà sostare e ammirare l’ineguagliabile vista su tutta la Valle dei Templi.

In questa splendida cornice, i pazienti che partecipano al laboratorio di arte-terapia, svolto presso il CD Alzheimer, saranno impegnati in una estemporanea di pittura e plein air condotta dall’esperto, per la realizzazione di un lavoro creativo e di sintesi del loro percorso artistico attraverso l’uso di semplici tecniche pittoriche. Vivere un momento di Arte all’aperto, allietato da musiche e canti popolari siciliani, che rievocano emozioni musicali, consentirà a tutti i pazienti di mettersi in gioco e di sperimentare, con colori e pennelli, la creatività, la condivisione e la partecipazione attiva.