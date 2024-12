“Alzheimeriani non più soli”, ad Agrigento confronto tra medici di base e specialisti 

È un convegno importante, che affronta problemi di grande attualità, quello che l’Associazione “Alzheimeriani non più soli” ha organizzato ad Agrigento per il 6 e 7 dicembre. Direttore del corso è il dottor Giuseppe Provenzano, presidente dell’associazione organizzatrice.

I lavori si terranno nella Sala conferenze dell’ospedale San Giovanni di Dio e vedranno la partecipazione di medici di base e specialisti di tutta la provincia di Agrigento.

“Obiettivo principale del corso – annuncia il dottor Giuseppe Provenzano – è quello di lavorare per riorganizzare e migliorare l’assistenza ai pazienti fragili. Vorremmo fare un focus sull’infermiere di famiglia, figura istituita anche in Sicilia già da qualche anno, ma di fatto mai decollata. Ciò rappresenta una grave carenza per l’assistenza territoriale, bisogna .