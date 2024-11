Ambiente, due giornate di sensibilizzazione per gli alunni dell’istituto “Montalcini” di Agrigento 

Prosegue l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l’informazione e la sensibilizzazione dei giovani sul rispetto dell’ambiente. Il Settore Ambiente ha infatti organizzato due giornate informative per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, in programma rispettivamente domani, martedì 12 novembre, e giovedì 14 novembre a partire dalle ore 9.15 rispettivamente nei plessi “Levi Montalcini” e “Manhattan”. Gli incontri, concordati con il dirigente dell’Istituto prof. Luigi Costanza e svolti da funzionari del Libero Consorzio, sono finalizzati al miglioramento delle conoscenze e degli strumenti utili a contribuire al rispetto dell’ambiente, illustrando i problemi e le criticità che derivano da inquinamento e abbandono dei rifiuti e il conseguente danno ambientale e di immagine del territorio.

Il coinvolgimento delle nuove generazioni tramite una campagna di informazione e sensibilizzazione è sempre al centro dell’attività svolta dai funzionari e tecnici del Settore Ambiente del Libero Consorzio, che anche in questa occasione sono a disposizione degli insegnanti e degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. A tutti gli alunni verrà distribuito un pieghevole realizzato dal Settore Ambiente sul contrasto all’abbandono dei rifiuti.