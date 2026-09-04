Anas, ripartono i lavori nella galleria sulla ‘Corleonese-Agrigentina”

Ripartono oggi i lavori all’interno della galleria ”Corleone”, situata lungo la Strada Statale 118 ”Corleonese-Agrigentina”. Il punto sulla ripresa delle attività è stato fatto ieri pomeriggio presso la sede della Struttura Territoriale Anas di Palermo, nel corso di un incontro tra il management aziendale e il Sindaco di Corleone, Walter Rà, a testimonianza della costante sinergia e del dialogo aperto tra Anas e le istituzioni locali. “La sospensione del cantiere, durata circa quattro mesi, si è resa indispensabile a seguito dell’emersione di criticità non prevedibili in fase di progettazione iniziale, quali un marcato degrado corticale della calotta con rischio di distacchi e la presenza di materiale contenente amianto nei giunti. Per garantire la massima tutela e la sicurezza sia delle maestranze sia dei futuri utenti dell’infrastruttura, Anas ha redatto una perizia di variante tecnica”, dice Anas.