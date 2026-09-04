Agrigento

“I Film del Griffo”, l’8 settembre ecco “Viaggio a Kandahar”

La rassegna cinematografica ideata e diretta da Beniamino Biondi, che martedì 8 settembre alle ore 21 presenta nel chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento Viaggio a Kandahar,

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Presentato in concorso al Festival di Cannes, il film racconta la storia di Nafas, una giornalista afghana rifugiata in Canada, che decide di rientrare clandestinamente nel proprio Paese dopo aver ricevuto una lettera dalla sorella, rimasta a Kandahar. La donna, disperata per le condizioni in cui vive, annuncia di volersi togliere la vita durante un’imminente eclissi di sole. Nafas intraprende così un viaggio per raggiungerla prima che sia troppo tardi.

È un percorso attraverso un Afghanistan devastato dalla guerra e sottoposto al regime dei Talebani, nel quale ogni passaggio del confine, ogni incontro e ogni tappa del cammino diventano occasione per raccontare una realtà segnata dalla povertà, dalla violenza e dalla negazione dei diritti, soprattutto delle donne.

Makhmalbaf trasforma il viaggio in una potente metafora della condizione umana. Il confine non è soltanto geografico: è quello tra libertà e oppressione, speranza e disperazione, vita e morte. Il film alterna realismo e visione, costruendo un racconto di grande forza simbolica nel quale il paesaggio afghano diventa parte integrante della narrazione. L’appuntamento è per martedì 8 settembre alle ore 21 nel chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 

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