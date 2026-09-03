Canicattì

Eseguita l’autopsia sul corpo di Damiano Petitto, oggi i funerali a Canicattì

I funerali sono in programma domani alle 10.30 nella chiesa della Madonna della Rocc

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Damiano Petitto, 43 anni, di Canicattì, rinvenuto senza vita domenica in contrada Pidocchio. Nella giornata di ieri è stato effettuato l’esame autoptico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, su disposizione della Procura. Il medico legale Alberto Alongi avrà 60 giorni per consegnare gli esiti, che potranno fornire elementi utili anche sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Al momento non ci sono persone iscritte nominalmente nel registro degli indagati e l’ipotesi investigativa non implica che sia stato accertato un reato. Il fascicolo e’ coordinato dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna. Petitto era scomparso nel pomeriggio di sabato 29 agosto ed e’ stato trovato morto la mattina successiva, senza scarpe e a circa un chilometro dalla sua automobile.

I funerali sono in programma domani alle 10.30 nella chiesa della Madonna della Rocca. Al termine della cerimonia, il feretro sarà trasferito al cimitero di via Nazionale.

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