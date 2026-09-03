Agrigento, confronto tra il commissario ASP Delle Donne e il personale: “Più complessità, tecnologia e integrazione con il territorio”

Un momento di confronto diretto con il personale sanitario per condividere obiettivi, prospettive e strategie di sviluppo dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. È questo il significato dell’incontro che si è svolto ieri tra il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Alessandro Delle Donne, e il personale dell’ospedale agrigentino. Un confronto aperto, voluto dal commissario insieme al direttore sanitario Raffaele Elia e al direttore ammnistrativo Ersilia Riggi, per ascoltare chi quotidianamente opera nelle corsie e nei servizi e, al tempo stesso, illustrare le direttrici sulle quali l’Azienda intende lavorare per rafforzare la capacità assistenziale del presidio ospedaliero e renderlo sempre più punto di riferimento per il territorio.

Nel corso dell’incontro Delle Donne ha parlato della necessità di procedere verso un potenziamento delle linee di produzione, accompagnato da un progressivo innalzamento della complessità e della specificità delle attività mediche e chirurgiche, valorizzando competenze e professionalità già presenti nell’ospedale. Tra le priorità indicate anche l’implementazione dei Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), quale strumento per garantire una presa in carico sempre più organizzata e appropriata dei pazienti, e il rafforzamento della collaborazione sinergica tra ospedale e territorio. Una integrazione ritenuta fondamentale anche per ridurre gli accessi impropri e contribuire alla decongestione del Pronto soccorso, attraverso una più efficace gestione dei bisogni assistenziali nelle diverse fasi del percorso di cura.

Delle Donne ha inoltre sottolineato l’importanza del potenziamento tecnologico, dell’innovazione e di una sempre maggiore capacità di presa in carico dei pazienti, mettendo al centro dell’azione dell’Azienda la qualità e la continuità dell’assistenza.

«L’incontro con il personale – ha sottolineato il commissario – rappresenta innanzitutto un’occasione per condividere un percorso e per ribadire che la crescita di un ospedale passa necessariamente attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di chi vi lavora ogni giorno. Abbiamo obiettivi ambiziosi: aumentare la complessità e la qualità delle prestazioni, rafforzare le competenze, sviluppare i percorsi assistenziali, investire in tecnologia e costruire una collaborazione sempre più forte con il territorio. È così che possiamo offrire ai cittadini una sanità più efficace, appropriata e vicina ai loro bisogni».

In chiusura, il manager ha rivolto un pensiero anche all’accoglienza ricevuta in queste settimane dal personale e dalla comunità agrigentina: «L’affetto che ho riscontrato nell’accoglienza mi fa quasi dimenticare che sono a oltre settecento chilometri da casa. Credo profondamente che, se ami il prossimo, sei cittadino del mondo. E oggi mi sento onorato di sentirmi parte integrante di questa terra».