Apertura
Tagliati 5 alberi d’ulivo in un fondo agricolo a Sambuca: al via le indagini
A presentare formale denuncia è stato il proprietario, un imprenditore di Sambuca di Sicilia
Cinque alberi di ulivo sono stati tagliati in un terreno di proprieta’ di un imprenditore agricolo nelle campagne di Sambuca di Sicilia, nell’Agrigentino. Il danneggiamento sarebbe avvenuto tra il 22 e il 28 agosto. Ignoti sono entrati nell’appezzamento e hanno reciso i tronchi degli alberi, provocando un danno stimato in circa mille euro. L’imprenditore ha presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e chiarire il movente del gesto.
Leggi anche
Redazione
0 commenti