Antonio Arnone è il nuovo presidente di Confartigianato Anaepa Edilizia di Agrigento

Antonio Arnone è il nuovo presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia di Agrigento. Toccherà a lui guidare una dei settori più strategici e produttivi, quello dell’edilizia, che rappresenta da sempre un pilastro dell’economia provinciale.

Sessant’anni, con oltre 35 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, Arnone è una figura di riferimento dell’imprenditoria edile agrigentina. Da sempre vicino a Confartigianato, contribuirà attivamente alla tutela e alla valorizzazione delle micro e piccole imprese del comparto.

«La fiducia che mi è stata accordata – ha detto Arnone – è per me motivo di orgoglio e allo stesso tempo una grande responsabilità. L’edilizia vive una fase di trasformazione profonda e nuove sfide. Il mio impegno sarà quello di garantire rappresentanza, assistenza e una visione propositiva per le imprese del territorio».

Confartigianato Agrigento esprime le congratulazioni al neo presidente, augurandogli buon lavoro nella consapevolezza che, grazie alla sua esperienza e alla sua dedizione, l’Anaepa provinciale continuerà a essere punto di riferimento per le imprese artigiane dell’edilizia.