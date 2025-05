“Falso reddito per accedere al gratuito patrocinio”, prosciolto 31enne 

Il fatto non costituisce reato. Il giudice per l’udienza preliminare Iacopo Mazzullo ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un 31enne di Palma di Montechiaro nei confronti del quale la procura di Agrigento aveva chiesto il rinvio a giudizio. L’uomo, difeso dall’avvocato Domenico Ingrao, era accusato di false dichiarazioni del reddito per accedere al gratuito patrocinio dello Stato.

La vicenda risale al 2022. Secondo l’impianto accusatorio, il palmese avrebbe certificato falsamente un reddito familiare di circa 4mila euro quando, in seguito alle verifiche della Guardia di finanza, risultava essere almeno il doppio. La difesa è però riuscita a dimostrare che non ci fosse dolo e che mancasse, dunque, l’elemento soggettivo del reato. Una tesi accolta dal giudice che ha prosciolto il 31enne dichiarando il non luogo a procedere.