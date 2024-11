Arbitri agrigentini al “Talent and Mentor” di Coverciano

Nei giorni 23 e 24 novembre si è svolto presso il centro sportivo di Coverciano il raduno del progetto UEFA “Talent and Mentor”. Per rappresentare la sezione di Agrigento e il CRA Sicilia sono stati selezionati Domenico Leone e Giuseppe Mauro Cannata.

“È stato un onore rappresentare la mia sezione e la regione Sicilia in questo progetto – ha detto Domenico Leone -. È stata un’esperienza estremamente formativa, durante la quale sono stati trattati molti aspetti tecnici da Antonio Damato, ex arbitro internazionale e attuale coordinatore del settore tecnico, insieme al suo team. È stata un’occasione di crescita sia tecnica che personale, un’opportunità per fare nuove amicizie e rafforzare quelle già esistenti. Come ha detto Damato al termine del raduno: ‘Prima di essere bravi arbitri, dobbiamo essere brave persone”.

“Una grande possibilità e una grande responsabilità che ho cercato di sfruttare al massimo grazie alla grande opportunità che in questi anni ho costruito con il supporto della mia sezione e del CRA Sicilia – ha dichiarato Giuseppe Cannata -, due giorni di lezione di grande livello di tecnica, tenute dal coordinatore del settore tecnico Antonio Damato, che ha messo a disposizione la sua grande esperienza non solo dal punto di vista regolamentare ma anche e soprattutto dal punto di vista comportamentale, esortandoci a tenere sempre un comportamento irreprensibile, da arbitri.Ringrazio il mio presidente di Sezione Gero Drago e tutta la sua squadra e il Presidente Michele Giordano per avermi aiutato a crescere tanto in questi anni fino a poter raggiungere un risultato come questo consapevole che è solo l’inizio di un percorso ancora molto difficile ma sicuramente entusiasmante “.

“Siamo orgogliosi del grande lavoro svolto in questi anni che sta cominciando a dare i suoi frutti con tanti giovani che crescono e contribuiscono alla direzione di tante gare offrendo non solo quantità ma sopratutto qualità – ha detto soddisfatto il presidente, Gero Drago -, l’esperienza di Giuseppe e Domenico a Coverciano nel progetto Talent e Mentor dell’UEFA e’ lo specchio di tutto ciò , una sezione di periferia come la nostra che puntualmente viene scelta per la grande qualità dei nostri giovani e’ motivo di orgoglio non solo per me ma per tutto il grande lavoro che si fa in sezione a partire dai tutor , agli osservatori , organi tecnici ai vice presidenti e a tutti coloro che lavorano in simbiosi per raggiungere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti” ha concluso.