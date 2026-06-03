Area di 1000 metri diventa discarica abusiva per rifiuti edilizi: scattano multe e denunce
Sigilli nella zona di San Leone. I lavoratori utilizzati erano in nero e i mezzi sono risultati privi di assicurazione
Avevano trasformato un’area di oltre mille metri quadrati, nella zona di San Leone, in un deposito fuori legge per rifiuti edili e speciali come l’amianto: scattano denunce e sanzioni.
E’ stata la Polizia locale di Agrigento a scoprire quanto stava avvenendo nei pressi della zona balneare ad opera di un imprenditore italiano non originario di Agrigento che per svolgere quell’attività irregolare utilizzava anche personale in nero e mezzi privi di assicurazione.
In quell’area, hanno accertato le indagini, finivano rifiuti provenienti da lavori edili effettuati in provincia, senza alcun controllo né rispetto delle normative in materia.
Adesso l’uomo, che ha ricevuto una sanzione di mille euro per le violazioni amministrative, cui si aggiungeranno quelle per il lavoro nero, rischia, in caso di processo e successiva condanna, fino a 5 anni di reclusione.