Segue in auto l’ex compagna e la perseguita, arrestato

A Villafranca Tirrena, i carabinieri della Stazione hanno arrestato in flagranza un 25enne per atti persecutori ai danni della sua ex compagna. L’intervento è scattato mentre la vittima, che si era accorta che il giovane la stava seguendo in auto, stava camminando verso la Stazione carabinieri per chiedere aiuto. Provvidenziale la presenza lungo il tragitto di una carabiniera in uniforme a cui la donna si è rivolta. A quel punto, gli accertamenti svolti dai sulla base delle dichiarazioni fornite dalla donna hanno consentito ai militari di ricostruire una grave situazione di vessazioni psicologiche, percosse e lesioni subite in passato e mai denunciate.