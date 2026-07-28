Consegnava droga a domicilio, arrestato pusher 19enne

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane pusher di 19 anni che, in sella al suo scooter, stava effettuando consegne di droga a domicilio nel quartiere San Cristoforo. A notarlo sono stati i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania.

Il rider della droga, a bordo del suo scooter, si aggirava in maniera sospetta in via Plebiscito, controllando più volte il suo smartphone. Alla vista dei poliziotti della Squadra Mobile ha tentato la fuga, prima ingranando la marcia del motorino, poi cercando di far perdere le proprie tracce a piedi, dileguandosi tra le viuzze della zona. Inseguito e mai perso di vista, ha tentato di eludere i controlli in tutti i modi, ricercando aiuto persino in alcuni passanti. Nel tragitto ha gettato in strada con violenza il cellulare che stava utilizzando, distruggendo il display, e ha pure provato a slacciare la borsa che portava a tracolla. Una volta fermato, dagli accertamenti compiuti nella banca dati in uso alle forze di Polizia il 19enne è risultato sottoposto alla detenzione domiciliare per un altro procedimento a suo carico.

All’interno del borsello, il pusher aveva 10 involucri di marijuana, per un peso di 39 grammi, e 7 dosi di hashish per un peso di 11 grammi, oltre alla somma in denaro di 440 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.Pertanto, il 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione dalla detenzione domiciliare e resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. In attesa di essere giudicato con rito direttissimo, i poliziotti della Squadra Mobile l’hanno condotto nelle camere di sicurezza della Questura, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.