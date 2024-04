Autismo, passeggiata di sensibilizzazione alla Valle dei Templi; l’Asp: “potenzieremo le strutture”

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, si è svolta questa mattina la passeggiata “Autismo in valle” che ha visto la presenza di sanitari, professionisti, volontari, Associazioni, scuole, e Istituzioni per accendere i riflettori sul tema e far convergere il massimo delle attenzioni della collettività sulle diverse dinamiche connesse al disturbo del neurosviluppo.

“L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie ad un inclusione sociale e sanitaria e quindi la cosa piu importante è quello di potenziare sia le strutture pubbliche e convenzionarci anche con delle strutture private che possono integrare l’offerta che noi diamo. Quello di oggi non deve essere una giornata singola ma la nostra mission è proprio quella di potenziare le offerte e metterle a disposizioni dei pazienti”, ha detto Giuseppe Capodieci direttore dell’Asp di Agrigento.

Il disturbo dello spettro autistico riguarda un gruppo di disabilità dello sviluppo neurologico con sintomi che si presentano prima dei tre anni e persistono nell’età adulta. La condizione è caratterizzata da difficoltà di interazione sociale e modelli di comportamento eccessivamente ripetitivi. In Italia si stima che almeno un bambino su sessantasette presenti un disturbo dello spettro autistico ma la scarsa conoscenza della condizione e le difficoltà nella diagnosi possono renderne difficile l’identificazione. La mancanza di comprensione ha un enorme impatto sugli individui, sulle loro famiglie e sulle comunità.

“Oggi è una grande giornata, c’è ancora molto da fare, anche se negli ultimi anni abbiamo fatto tanto e abbiamo costruito diversi centri, abbiamo avviato varie convenzioni, e abbiamo abbattute anche le liste d’attesa dando risposte concrete alle famiglie”, ha detto Gioacchino Volpe dell’U.O.C Neuropschiatria infantile dell’Asp di Agrigento.

Alla passeggiata che è partita dal Tempio di Giunone fino al Tempio della Concordia ha partecipato il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il sindaco di Naro Mariagrazia Brandara, e il Prefetto di Agrigento Filippo Romano, oltre all’ASP di Agrigento, dell’Ordine dei Medici di Agrigento, del Parco Archeologico Valle dei Templi Agrigento, della Confcommercio di Agrigento, dell’USR per la Sicilia Ambito Territoriale di Agrigento, dello “Sportello Autismo Agrigento”, del CTS di Canicattì, del Centro Diurno Autismo “Il Canto di Ario” di Aragona, del Centro Diurno Autismo “Abaca” di Canicattì, dell’U.S. ACLI, del Centro “Solidali Con Te” di Sambuca di Sicilia, del Centro “Amico2 di Ravanusa, del Centro “Comunità della Speranza di San Giovanni Gemini”, dell’UIC e ipovedenti di Agrigento, delle associazioni “Cuore Blu” di Aragona, “VitaAutismo” di Agrigento, “Amici” di Agrigento, “Nuove Ali” di Agrigento, Associazione Saieva Onlus di Agrigento e, ancora, dell’Associazione Italiana Donne Medico di Agrigento e dell’Associazione “Senza limiti”. Massiccia anche la partecipazione degli itituti scolastici della provincia con l’I.C. “Pirandello” di Porto Empedocle, “Rapisardi” di Canicattì, “Guarino” di Favara, “Capuana” di Aragona, “Ambrosini” di Favara, “San Giovanni Bosco” di Naro, “Levi Montalcini” di Agrigento, “Don Bosco” di Canicattì, “Cangiamila” di Palma Montechiaro, “Odierna” di Palma di Montechiaro, “Marconi” di Licata, “Fazello” di Sciacca, “Giovanni XXIII” di Sciacca, “Falcone e Borsellino” di Favara, “Verga” di Canicattì, “Agrigento Centro”, “Politi” di Agrigento, “Leonardo” Agrigento, “Sciascia” di Agrigento, “Esseneto” di Agrigento, “Anna Frank” di Agrigento, “Quasimodo” di Agrigento e “Garibaldi Capuana” di Raffadali.