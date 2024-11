Auto rubata a San Leone ritrovata in un garage a Porto Empedocle, denunciato 50enne 

È stata ritrovata all’interno di un garage a Porto Empedocle la Fiat Cinquecento rubata nella giornata di sabato nel quartiere balneare di San Leone. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento, guidati dal capitano Annamaria Putortì, a rintracciare il veicolo al termine di un’attività investigativa lampo.

I militari dell’Arma, infatti, sono riusciti a scovare il deposito in cui il veicolo era stato nascosto e denunciato un cinquantenne agrigentino per il reato di ricettazione. Proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto.